Feldmann nimmt Abwahl nicht an: Bürgerentscheid im November

Nun ist es offiziell: Peter Feldmann hat die Frist verstreichen lassen - nun müssen die Bürger über seine Abwahl entscheiden.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat die Abwahl durch die Stadtverordneten nicht angenommen. Die Frist dafür war in der Nacht zum Freitag verstrichen. "Es ist keine Nachricht des Oberbürgermeisters an die Stadtverordnetenvorsteherin eingegangen", sagte die Leiterin des Büros der Stadtverordnetenversammlung, Brigitte Palmowsky, am Freitagvormittag der Deutschen Presse-Agentur.