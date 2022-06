Die Römer-Koalition in Frankfurt will den angeklagten Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) per Antrag zum Rücktritt auffordern. Wie die Fraktionsvorsitzende der SPD, Ursula Busch, am Donnerstag bestätigte, soll über den Antrag bei der Stadtverordnetenversammlung in der kommenden Woche abgestimmt werden. Darauf hätten sich die Fraktionen am Mittwochabend geeinigt. Die Stadtregierung in Frankfurt bilden Grüne, Volt, FDP und SPD. Sollte der SPD-Politiker einen Rücktritt weiterhin ablehnen, werde seine Abwahl dann in der übernächsten Sitzung der Stadtverordneten Mitte Juli eingeleitet.