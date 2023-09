Ein 22-Jähriger ist auf der B47 in Michelstadt im südhessischen Odenwaldkreis mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der Fahrer war von Steinbach in Richtung Rehbach unterwegs, als er auf gerader Strecke aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die B47 war vier Stunden voll gesperrt.