Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im südhessischen Oberzent (Odenwaldkreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitagnachmittag auf der Landstraße von Hetzbach in Richtung Reußenkreuz unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, stürzte und gegen eine Leitplanke prallte. Der 34-Jährige aus Bensheim erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei schließt nach derzeitigem Ermittlungsstand aus, dass noch ein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war. Die L3108 war für zwei Stunden voll gesperrt.