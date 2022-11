Jugendliche haben in der Altstadt von Michelstadt (Odenwaldkreis) mehrere Hausfassaden mit Eiern beworfen - auch die Synagoge. Ersten Ermittlungen zufolge hätten die 15- bis 19-Jährigen mindestens eine mit Eiern befüllte Pappschachtel aus einem Selbstbedienungsstand genommen und dann angrenzende Gebäude beworfen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Auch die Fassade der Synagoge der jüdischen Gemeinde sei bei dem Vorfall am Samstagabend in Mitleidenschaft gezogen worden.