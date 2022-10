4. Oktober: Hoch die Börse

Tokio, Japan. Ein Mann geht an einer elektronischen Anzeigetafel vorbei, die in weißen Ziffern auf rot den Abschluss der Börse verkündet. Der Aktienkurs ging nach der Erholung der Wall-Street-Aktien auch in der japanischen Hauptstadt nach oben, wobei die Sorge vor einer Rezession weiter besteht.

Mehr