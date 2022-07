Eine 54-jährige Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der B47 zwischen Eulbach und Dorf-Erbach (Odenwaldkreis) ums Leben gekommen. Sie sei am späten Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Kleinwagen kollidiert, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Samstag mit. Die 27 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde während der Bergung für mehrere Stunden voll gesperrt.