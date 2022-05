Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Fahrradfahrerin im Odenwald schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall, als der 31 Jahre alte Autofahrer zwischen Reichelsheim und Beerfurth von einer Landstraße auf die Bundesstraße 38 einbiegen wollte, auf der die 62-Jährige mit ihrem Rad unterwegs war. Die Frau stürzte und zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Weil sie einen Fahrradhelm trug, seien noch schlimmere Verletzungen verhindert worden, hieß es. An der Unfallstelle musste die Straße für rund eine Stunde voll gesperrt werden.