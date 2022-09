Nachdem ein 48-Jähriger in Offenbach durch Schüsse getötet worden ist, fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Das teilte ein Sprecher am Montagmorgen mit. Außerdem suche man auch nach Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat am Sonntagabend beobachtet haben, sagte der Sprecher. Zu der tödlichen Schussabgabe war es nach Angaben der Polizei um kurz nach 20.00 Uhr in einer Bar gekommen. Dabei war laut Meldung ein weiterer Mann schwer verletzt worden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen seien neben den beiden Opfern und dem Schützen keine weiteren Menschen am Vorfall beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Wie viel Schüsse gefallen seien, wisse man gegenwärtig noch nicht.