Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße im Kreis Offenbach ist ein 41 Jahre alter Mann gestorben. Der Beifahrer war am Sonntagabend in der Nähe von Dreieich-Offenthal aus einem Auto geschleudert worden, das zuvor von der Fahrbahn abkam und sich überschlagen hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 47-jährige Fahrer des Wagens sei leicht verletzt worden. Durch einen Atemtest konnte die Polizei feststellen, dass der Fahrer alkoholisiert war. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Zu den weiteren Hintergründen des Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen, ein Gutachter hatte die Unfallstelle am Morgen aber schon untersucht.