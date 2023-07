Um Demenzkranke in ihrem Alltag zu begleiten und Angehörige zu entlasten, sucht das "StattHaus" in Offenbach Unterstützer für einen neu eingerichteten Besuchsdienst. "Viele Menschen mit Demenz fühlen sich einsam zuhause oder die Angehörigen kommen mit der Rund-um-die-Uhr-Begleitung an Grenzen", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung vom "StattHaus" - einem Betreuungs- sowie Beratungszentrum für Demenzkranke - und der Frankfurter Hans und Ilse Breuer-Stiftung. "Mit den Besuchen sollen Betroffene in ihrem Zuhause Abwechslung im Alltag erhalten."