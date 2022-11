Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes haben in Offenbach einen Raubüberfall auf eine 61-jährige Kassiererin eines Getränkemarktes vereitelt. Drei Unbekannte hatten versucht, ihr am Samstagabend die Kasse mit den Tageseinnahmen zu stehlen, wie die Polizei in Offenbach am Sonntag mitteilte.