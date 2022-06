In Heusenstamm im Landkreis Offenbach hat es am Samstagabend auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei habe das Feuer schon vom Balkon auf Teile des Dachs und der dazugehörigen Wohnung übergegriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Alle 13 Bewohner des Hauses blieben unverletzt, mussten für die Dauer der Löscharbeiten jedoch das Gebäude verlassen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht zu Hause.