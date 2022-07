Eine 65 Jahre alte Radfahrerin ist in Egelsbach (Kreis Offenbach) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah die Frau am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung vermutlich das von rechts kommende Auto und prallte mit ihrem Rad dagegen. Die 65-Jährige wurde «in kritischem Zustand» ins Krankenhaus gebracht. Der 67 Jahre alte Autofahrer blieb laut Polizeiangaben unverletzt. Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter rekonstruieren.