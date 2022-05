Nach dem Fund von offenbar menschlichen Knochen in einem Wald bei Dreieich (Kreis Offenbach) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ein Spaziergänger hatte am Sonntagabend einen Knochen entdeckt und die Beamten alarmiert. Ermittler sperrten die Stelle ab und fanden weitere Skelettteile, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Einer ersten Experteneinschätzung zufolge handele es sich um die sterblichen Überreste eines Mannes. Die Identität und die Todesursache seien noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Die Knochen sollen rechtsmedizinisch untersucht werden.