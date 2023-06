Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer starken Wärmebelastung am Dienstag in Hessen. Am Montag veröffentlichte die Behörde dazu eine offizielle Hitzewarnung für das gesamte Bundesland bis zu einer Höhe von 600 Metern. "Vermeiden Sie direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten", heißt es darin unter anderem. Auch sollte ausreichend getrunken und die eigene Wohnung möglichst kühl gehalten werden. Die Warnung gilt am Dienstag für den Zeitraum zwischen 11.00 und 19.00 Uhr.