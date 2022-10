Ein Pferd ist am frühen Sonntagmorgen auf einer Bundesstraße im Odenwald von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer blieb bei dem Unfall in der Nähe von Höchst unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Warum das Pferd von der Koppel davonlaufen konnte, war zunächst unklar. Die B45 war wegen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle bis 6.30 Uhr nur teilweise befahrbar. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 45.000 Euro.