Ein Pilot ist am Montag in der Nähe des südhessischen Michelstadt mit seinem Ultraleichtflugzeug tödlich verunglückt. Der 56-Jährige stürzte laut Polizei mit seinem motorisierten sogenannten Drachen-Trike kurz nach dem Start rund 50 Meter vom Flugplatzes entfernt in einen Baum. Seine Verletzungen waren tödlich. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz, konnten für den Mann aber nichts mehr tun.