Bei einem Feuer an einem Carport und einer Garage im osthessischen Neuhof im Landkreis Fulda ist ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Die Flammen zerstörten ein dort geparktes Auto, ein Motorboot sowie eine angrenzende Hobbywerkstatt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr konnte demnach verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Verletzt wurde bei dem Brand am späten Freitagabend niemand. Ein Nachbar weckte nach Angaben der Polizei die Bewohner des Hauses, einen 55-jährigern Mann und seine 76 und 78 Jahre alten Eltern, die sich rechtzeitig in Sicherheit brachten.