Pandemie Corona-Inzidenz in Hessen steigt deutlich an

Bei den wichtigen Kennziffern zur Beurteilung der Corona-Lage in Hessen zeigt der Trend klar nach oben. Mittlerweile zählen die Behörden insgesamt 1.930.101 bestätigte Corona-Infektionen im Bundesland seit Beginn der Pandemie.

Inzidenz: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist innerhalb knapp einer Woche deutlich gestiegen. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Mittwoch bei 669,4 (Stand 3.12 Uhr). Am vergangenen Donnerstag betrug der Wert, der die Zahl der bestätigten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, noch 394,8. Die höchste Inzidenz im Bundesland wies der Kreis Kassel mit 1150,2 auf.

Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Todesfälle: Den Zahlen des RKI vom Mittwoch zufolge starben seit Beginn der Pandemie 10.248 Menschen in Hessen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit sind seit vergangenem Donnerstag 37 weitere Todesfälle bekannt geworden. In welchen Fällen Covid-19 die Haupttodesursache war und in welchen die Patienten an anderen Krankheiten starben und dabei auch coronapositiv waren, geht aus den Angaben der Krankenhäuser in der Regel nicht hervor.

Krankenhäuser: Die für die Einschätzung der Pandemielage als wichtig geltende Hospitalisierungsinzidenz legte nach den Zahlen des hessischen Sozialministeriums vom Mittwoch kräftig zu - der Wert stieg von 1,73 in der Vorwoche auf nun 3,1. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Menschen bezogen auf 100.000 Einwohner mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus lagen.

Intensivstationen: Auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken wurden nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Mittwoch 70 erwachsene Covid-19-Patienten behandelt, sechs mehr als am vergangenen Donnerstag (Stand 14.05 Uhr).

Impfquoten: Kaum Veränderungen gab es bei der Impfquote im Land. 74,6 Prozent der hessischen Bevölkerung sind nach Ministeriumsangaben vollständig gegen Sars-CoV-2 geimpft. Das entspricht dem Wert vor rund einer Woche. Wenn nur die Altersgruppe ab 18 Jahren berücksichtigt wird, beträgt der voll immunisierte Anteil 83,8 Prozent, geboostert sind 66,9 Prozent - am vergangenen Donnerstag betrug der Anteil 83,7 sowie 66,8 Prozent.