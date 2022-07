Das hessische Sozialministerium und die Universitätsmedizin Mainz stellen am Montag (9.45 Uhr) in Wiesbaden eine Spürhund-Studie zum Erkennen von Corona-Infektionen vor. Getestet werden soll bei dem Forschungsprojekt unter realen Bedingungen, ob Hunde anhand von entnommenen Proben zur Covid-Früherkennung eingesetzt werden können. Das Sozialministerium unterstützt die Studie der Universitätsmedizin, die in ausgewählten Altenpflegeheimen in Hessen anonymisiert durchgeführt wird.