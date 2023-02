Der Tourismus in Hessen hat 2022 angezogen und das Niveau der ersten Corona-Jahre deutlich übertroffen. Allerdings sei er noch nicht auf dem Stand von vor der Pandemie, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Im vergangenen Jahr seien 88 Prozent mehr Gäste und 59 Prozent mehr Übernachtungen von den Herbergen gemeldet worden als noch 2021. Allerdings seien das immer noch 20 Prozent weniger Gäste und 16 Prozent weniger Übernachtungen als 2019.