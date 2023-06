Die Hessen-CDU fordert in ihrem Programm für die Landtagswahl deutliche Erleichterungen für die Jagd von Wölfen. Zudem solle es ein eigenes hessisches Ministerium für Landwirtschaft geben, sagte der designierte CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Ministerpräsident Boris Rhein, auf einem Parteitag am Samstag in Darmstadt.