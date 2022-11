Die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar verlässt die AfD. Die hessische Abgeordnete gab am Montag auf ihrer Facebook-Seite ihren Austritt aus Partei und Fraktion bekannt. Auf ihrer Website schrieb Cotar, die sich zur moderaten Strömung der Partei zählte und zwischenzeitlich Mitglied des Bundesvorstandes war: "Im Kampf gegen innerparteiliche Gegner ist Dauermobbing an der Tagesordnung - angefeuert von der Spitze der Partei und ihrer Netzwerke." Darüber sei der "Kampf um ein besseres Deutschland" in den Hintergrund gerückt.