Mit deutlichen Signalen startet der Deutschlandtag der Jungen Union: Als Fitmacher für die Union will sich die Jugendorganisation positionieren. Außerdem wird die Solidarität mit der Ukraine betont.

Der scheidende Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, setzt auf Rückenwind für die Union durch den Deutschlandtag der Jugendorganisation an diesem Wochenende in Fulda. "Die CDU muss wieder laufen lernen", sagte Kuban am Freitagabend zum Auftakt des dreitägigen Treffens des Parteinachwuchses. "Wir haben beim letzten Deutschlandtag im letzten Jahr in Münster sehr deutlich gemacht, was wir von dieser Partei erwarten: Dass wir nicht diejenigen sein wollen, die die CDU dem Niedergang entgegensehen, sondern dass wir diejenigen sein wollen, die die Fitmacher der Union sind." Jetzt gelte es, dies mit inhaltlichen Schwerpunkten deutlich zu machen, betonte Kuban.

Dazu gehörte am Freitagabend der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Junge Menschen müssten in der Ukraine jede Nacht an der Front stehen, statt tagsüber zur Uni oder zum Job zu gehen, sagte Kuban. Man wolle diejenigen, die in der Ukraine für die Freiheit Europas, für Frieden und Demokratie kämpfen, im politischen Fokus behalten.

Der Botschafter der Ukraine, Oleksii Makeiev, bedankte sich als Gast der Veranstaltung für die Unterstützung und Solidarität aus Deutschland. Er spüre, dass die Herzen in Deutschland auch blau-gelb schlagen. Seit Kriegsbeginn sei viel von der deutschen Regierung gemacht worden. Er verwies auf die Waffenlieferungen.

Trotz der aus Deutschland gelieferten Flugabwehr würden aber viele russische Raketen ihre Ziele erreichen, was zu zivilen Opfern und einem Ausfall der kritischen Infrastruktur in der Ukraine führe. Städte und Dörfer hätten teils tagelang keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung. Makeiev betonte aber: "Jeder Treffer erschwert uns das Leben, jeder Treffer bestätigt aber unseren Willen zu siegen."

Das Ziel sei, die Ukraine wieder aufzubauen, zu modernisieren und als Mitglied der EU und der Nato Teil der europäischen Familie zu sein, erklärte der Botschafter und appellierte indirekt für weitere Waffenlieferungen aus Deutschland.

Im Streit um das Bürgergeld wies derweil der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Hendrik Wüst "Fake News"-Vorwürfe von Ampel-Politikern zurück. "Wer versucht, die Opposition der Mitte mundtot zu machen, der riskiert einen Schaden am öffentlichen Diskurs und an der Demokratie", sagte Wüst auf dem Deutschlandtag. Er warf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine zu zögerliche Politik vor, nicht nur wenn es um Hilfen für die Ukraine gehe. Diese Krise "braucht Klarheit, nicht Zögern und Zaudern. Diese Krise braucht auch Zusammenhalt." In der Ampel aber herrsche ständig Streit. Dass Scholz im Streit um längere Laufzeiten für Atomkraftwerke von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch habe machen müssen, zeige, wie "überfordert" die Ampel-Koalition sei. "Es ist Krieg in Europa, hört endlich auf zu streiten", sagte Wüst.

Kuban nannte als weiteren inhaltlichen Schwerpunkt des JU-Treffens die Iran-Politik. Die Bundesregierung solle stärkere Unterstützungssignale für die Freiheitsbewegung in der Islamischen Republik senden, forderte er.

An diesem Samstag wollen die Delegierten auch über einen Leitantrag zur Außen- und Sicherheitspolitik beraten. Damit wolle man deutlich machen, dass die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft gehöre und Soldatinnen und Soldaten deutlich mehr Wertschätzung brauchten, sagte Kuban.

Für Freitagabend stand außerdem die Neuwahl des JU-Bundesvorstandes an. Kuban, der nicht mehr für den Bundesvorsitz kandidiert, ging davon aus, dass der geschäftsführende Vorstand paritätisch mit Frauen und Männern besetzt sein wird. Einziger Kandidat für seine Nachfolge war der nordrhein-westfälische JU-Vorsitzende Johannes Winkel.

Mit Blick auf die nächste Bundestagswahl sagte Kuban, die Jugendorganisation von CDU und CSU wolle sich gemeinsam für ein geordnetes Verfahren zur Bestimmung des nächsten Unions-Kanzlerkandidaten stark machen. Er hoffe, dass sein Nachfolger dieses Thema weiter vorantreiben werde, denn "so ein Chaos wie beim letzten Mal" dürfe es bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr geben.