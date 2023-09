Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hält die Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien für verspätet. Er habe dies schon im April gefordert, sagte Rhein der "Welt am Sonntag". Bei den hessischen Landtagswahlen in zwei Wochen in Faeser die Spitzenkandidatin der SPD.