Seit Monaten hielten sich Spekulationen, ob Nancy Faeser als Bundesinnenministerin die Hessen-SPD in den Landtagswahlkampf führt. Einen Tag vor dem Hessengipfel am Freitag erklärte sie: "Ja, ich kandidiere."

Einen Tag nach der Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faser, die Hessen-SPD als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf zu führen, trifft sich die Landespartei am Freitag im osthessischen Friedewald. Für den frühen Abend (17.30 Uhr) ist ein öffentliches Statement angekündigt. Ursprünglich war geplant gewesen, die wichtige Personalentscheidung für die Wahl am 8. Oktober bei diesem Hessengipfel zu verkünden.

Faeser hatte ihre Spitzenkandidatur jedoch bereits am Donnerstag angekündigt. "Ja, ich kandidiere", schrieb sie ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Ministerium in einem Brief. Sie erklärte, ihr Amt als Bundesinnenministerin dennoch vorerst behalten zu wollen.

Die 52-Jährige hatte auf einem Parteitag im vergangenen Frühjahr mit dem Satz "Mein Herz ist in Hessen" viele Erwartungen der hessischen Genossen geweckt. Ein klares Bekenntnis dazu, ob sie auch ihre politische Zukunft in ihrem Heimatbundesland sieht, vermied sie seitdem aber hartnäckig - bis Donnerstag.

"Hessen ist meine Heimat. In Hessen anzutreten ist für mich eine große Herzenssache", sagte Faeser in Berlin. "Genauso wie ich die erste Frau im Amt der Bundesinnenministerin bin, so möchte ich die erste Frau an der Spitze der hessischen Landesregierung werden. Ich trete an, um zu gewinnen." Nach 25 Jahren CDU-Regierung brauche Hessen frischen Wind, sagte Faeser.

Fast alle im hessischen Landtag vertretenen Parteien haben bereits erklärt, mit welchem Spitzenpersonal sie in den Wahlkampf gehen - nun fehlt noch die Linke. Die Christdemokraten gehen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein ins Rennen. Für die derzeit mitregierenden Grünen will Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir antreten.

CDU und Grüne gelten als die schärfsten Konkurrenten der SPD um den Einzug in die hessische Staatskanzlei. Schwarz-Grün bildet seit dem Jahr 2014 eine Regierungskoalition im Land. Die Sozialdemokraten sind seit 1999 in der Opposition.

Als Gäste beim Hessengipfel werden am Freitag auch die Ministerpräsidentinnen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Malu Dreyer und Anke Rehlinger (beide SPD), erwartet. Am darauffolgenden Tag wollen die hessischen Sozialdemokraten dann hinter verschlossenen Türen über ihre Schwerpunkte für den Landtagswahlkampf diskutieren.