Mit Reden von CDU-Chef Friedrich Merz und Unionsfraktionsvize Jens Spahn wird an diesem Samstag (9.00 Uhr) in Fulda der Deutschlandtag der Jungen Union fortgesetzt. Am Vorabend hatten die Delegierten der Jugendorganisation von CDU und CSU Johannes Winkel aus Nordrhein-Westfalen zu ihrem neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Der 31-jährige Jurist will Themen wie Klimaschutz und Generationengerechtigkeit voranbringen. In seiner Rede hatte er zudem vor einer Deindustrialisierung gewarnt und das Ziel ausgegeben, Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland zu machen.

Das Treffen des Parteinachwuchses steht in diesem Jahr im Zeichen des Ukraine-Kriegs. So hatte am Freitag unter anderem der neue ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, zu den Delegierten und den Gästen gesprochen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko warb zudem per Video-Grußbotschaft um Unterstützung für sein Land und hob den Willen der Ukraine zum EU-Beitritt hervor. Am Samstag dürfte zudem der Streit um das Bürgergeld erneut zur Sprache kommen. Zudem wollen die Delegierten über einen Leitantrag zur Außen- und Sicherheitspolitik beraten.