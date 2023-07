Drei Monate vor der Landtagswahl in Hessen haben die Grünen viele Tabletcomputer für Schüler und viele neue Bäume in Aussicht gestellt. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir sagte bei einem Parteitag am Samstag in Frankfurt, für Mädchen und Jungen in weiterführenden Schulen sollten Tablets bereitgestellt werden. Laut Partei zunächst kostenlos für bedürftige Schüler und längerfristig womöglich auch verbilligt für andere Schüler.

Al-Wazir will Hessens erster grüner Ministerpräsident werden. Rund 450 Parteimitglieder debattierten am Samstag über das grüne "Regierungsprogramm 2024 bis 2029". Seit fast zehn Jahren sitzen die Grünen zusammen mit der CDU auf der Regierungsbank in Wiesbaden.

Al-Wazir kündigte für den Erfolgsfall bei der Landtagswahl am 8. Oktober zudem Hessens historisch größte Aufforstung mit 30 Millionen neu gepflanzten Bäumen bis 2030 an. Nach den drei Dürrejahren müsse der geschädigte Wald längerfristig wieder klimastabil werden.

Mieten sollen laut dem grünen Spitzenkandidaten bezahlbar werden. "Wir wollen 60.000 neue Wohnungen im Ballungsraum." Bei 10.000 davon, sogenannten Hessen-Wohnungen, sollen günstige Mieten garantiert werden - mit einer Sozialbindung für sogar 50 Jahre.

Darüber hinaus soll es laut Al-Wazir mit einem neuen "Hessenpass Kultur" landesweit "einen vergünstigten Eintritt zu Kultur-, Port- und Freizeitmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger mit kleinem Einkommen geben".

Landesparteitag Grüne