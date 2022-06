Das Partyleben ist wieder in vollem Gange - und damit gibt es auch wieder vermehrt Probleme mit Drogen. Beratung und Hilfe direkt vor Ort bietet das Projekt Safe Party People in Frankfurt, dessen Mitarbeiter in Clubs oder auf Festivals präsent sind. Was derzeit ein großes Thema sei und zu vielen Nachfragen führe, sei die unfreiwillige Verabreichung von K.o.-Tropfen, sagt Bereichsleiter Christian Vierling. Konkrete Zahlen dazu lägen nicht vor, das Phänomen sei aber in Frankfurt verbreitet.