Über das Pfingstwochenende erwarten die Verkehrsunternehmen in Hessen nach dem Start des 9-Euro-Tickets ein erhöhtes Passagieraufkommen. «Es sind schon deutlich mehr Leute unterwegs als an einem normalen Feiertagswochenende», teilte eine Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) am Freitag mit.