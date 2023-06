Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat auf dem Hessentag in Pfungstadt Angehörige von Polizei, Justiz und Streitkräften für besonderes Engagement geehrt. "Die Ausgezeichneten zählen zu den Menschen, die für andere da sind. Mit ihrem vorbildlichen Handeln haben sie Verantwortungsbewusstsein, Courage und Entschlossenheit gezeigt", erklärte Rhein am Samstag. "Das Einstehen für diese wichtigen Werte in unserer Gesellschaft ist nicht selbstverständlich."