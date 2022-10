Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck sieht sich nach jahrelanger Zurückhaltung wieder in der Lage, größere Übernahmen zu stemmen. Ab 2023 ziehe die Firma größere Zukäufe in Betracht, hieß es dazu vom Dax-Konzern am Donnerstag anlässlich seines Kapitalmarkttages. Trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds bestätigte der Vorstand um Konzernchefin Belén Garijo auch seine Mittelfristziele: Bis 2025 will Merck den Erlös auf 25 Milliarden Euro steigern. Im vergangenen Jahr hatten die Südhessen rund 19,7 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.