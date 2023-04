Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden ist im Halbfinale des Hessen-Pokals ausgeschieden. Das favorisierte Team von Trainer Markus Kauczinski unterlag am Mittwochabend dem Dorfverein TSV Steinbach Haiger mit 1:2 (1:1). Brooklyn Ezeh (8. Minute) hatte den SVWW früh mit einem Foulelfmeter in Führung gebracht. Der Ex-Wiesbadener Gianluca Korte (29.) und Jonas Singer (83.) drehten die Partie zugunsten des Regionalligisten.

Dieser trifft nun im Finale am 3. Juni auf den FSV Frankfurt, der sich gegen die Kickers Offenbach durchgesetzt hatte. Der Sieger nimmt in der kommenden Spielzeit am DFB-Pokal teil. Für Steinbach ist es bereits die fünfte Finalteilnahme in der Vereinsgeschichte.

