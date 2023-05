Der Finanzplatz Frankfurt, die Arbeitswelt von morgen und die Nutzung von Wasserstoff beschäftigen an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) den hessischen Landtag in Wiesbaden. Mehr als 200 Kredit- und Versicherungsinstitute sind laut der CDU- und der Grünenfraktion in der Region Frankfurt-Rhein-Main angesiedelt. Beide Fraktionen dringen daher auf günstige Rahmenbedingungen der Politik für die Weiterentwicklung dieses Finanzplatzes. Das soll neue Jobs schaffen und den Wohlstand langfristig sichern.