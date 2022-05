Europaministerin kündigt Jugendeuropakonferenz in Hanau an

Politik Europaministerin kündigt Jugendeuropakonferenz in Hanau an

In Hanau (Main-Kinzig-Kreis) wird in diesem Jahr eine Jugendeuropakonferenz stattfinden. Das kündigte Hessens Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) am Sonntag an. Am 24. September sollen dabei mehrere hundert Jugendliche über die aus ihrer Sicht wichtigsten Zukunftsthemen diskutieren, wie die Hessische Staatskanzlei mitteilte.

In Hanau (Main-Kinzig-Kreis) wird in diesem Jahr eine Jugendeuropakonferenz stattfinden. Das kündigte Hessens Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) am Sonntag an. Am 24. September sollen dabei mehrere hundert Jugendliche über die aus ihrer Sicht wichtigsten Zukunftsthemen diskutieren, wie die Hessische Staatskanzlei mitteilte.

«Wir müssen Europa nach vorn denken. Der furchtbare Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine, der Klimawandel, die Digitalisierung und Europas Rolle in der Welt: all dies sind Herausforderungen, vor denen die EU steht und für die wir gemeinsam Lösungen finden müssen», sagte Puttrich laut Mitteilung. Es sei deshalb wichtig, bereits heute diejenigen miteinzubeziehen, die das Europa der Zukunft gestalten werden. Die Ministerin kündigte unter anderem Mitmachformate und Diskussionsforen an.