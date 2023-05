Ein Unbekannter hat einen Wohnsitzlosen in Limburg in der Nacht zum Donnerstag bei einem Streit verletzt. Zunächst habe der Mann dem 49-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, teilte die Polizei in Limburg am Donnerstag mit. Danach habe der Flüchtige seinem Opfer noch eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Der 49-Jährige wurde laut Polizei ambulant im Krankenhaus behandelt. Er konnte den Täter nicht beschreiben. Mögliche Zeugen sollten sich bei der Polizei melden. Ermittlungen laufen wegen gefährlicher Körperverletzung.