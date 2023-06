Bei einem Brand in einem Frankfurter Entsorgungsbetrieb ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Feuer brach am Freitag in einer Abfallsortieranlage aus, wie die Polizei in Frankfurt am Sonntag mitteilte. Es gab keine Verletzten. Die Anlage sowie das Dach der Halle wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, die Pumpe einer Sprinkleranlage wurde stark beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf über eine Million Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen könne der Brand von falsch entsorgten Akkus ausgelöst worden sein. Zeugen hatten von mehreren Knallgeräuschen berichtet, als das Feuer ausbrach.