Polizisten in Hessen haben einen riesigen Berg von Überstunden angehäuft. Bei den Beamtinnen und Beamten seien in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt rund 1,46 Millionen Stunden angefallen, die nicht durch Freizeit ausgeglichen werden konnten, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion in Wiesbaden mit. Zum Stichtag 31. März in diesem Jahr hätten die Stundenkonten der hessischen Polizeibeamten einen Gesamtstand von fast 3,06 Millionen Stunden ausgewiesen.