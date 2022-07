Nach dem Waldbrand bei Heusenstamm (Kreis Offenbach) auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmeter gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Zahlreiche Feuerwehren aus dem Kreis Offenbach waren an den mehrstündigen Löscharbeiten am Sonntag beteiligt. Es brannte Waldboden sowie Baum- und Buschwerk. Mehrere Zeugenhinweise würden noch ausgewertete, teilte die Polizei am Montag in Offenbach mit.