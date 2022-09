Die polizeiinterne Einheit "BAO Fokus" hat in den vergangenen 24 Monaten im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen hessenweit 2947 Wohnungen und andere Räume durchsucht. Darüber hinaus wurden 41 Haftbefehle vollstreckt und 46 304 Datenträger sichergestellt, wie das Innenministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte.