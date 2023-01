Ein Mann ist in der Gießener Innenstadt mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten das 27 Jahre alte Opfer in eine Klinik, wo es notoperiert wurde. Sein Zustand sei derzeit stabil, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Der Mann sei am späten Dienstagabend bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Menschen verletzt worden.

Ein Mann ist in der Gießener Innenstadt mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten das 27 Jahre alte Opfer in eine Klinik, wo es notoperiert wurde. Sein Zustand sei derzeit stabil, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Der Mann sei am späten Dienstagabend bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Menschen verletzt worden.

Bereits in der Nacht nahm die Polizei in Tatortnähe einen Mann vorläufig fest. "Inwieweit dieser im Zusammenhang mit der Tat steht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die auf Hochtouren laufen", hieß es. Die Beamten riefen mögliche Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden. Die Hintergründe der Tat im Gießener Bahnhofsgebiet und weitere Details, etwa in welchem Verhältnis die Beteiligten zueinander stehen, waren zunächst nicht bekannt.

