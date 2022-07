Die Polizei hat im Landkreis Offenbach mit einem Hubschrauber einen mutmaßlichen Brandstifter gesucht. Der etwa 25 Jahre alte Mann soll versucht haben, in einem Wald bei Hainburg ein Feuer zu entzünden, wie eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums in Offenbach am Donnerstag sagte. Obwohl die Beamten den Wald großräumig durchkämmten und mehrere Menschen kontrollierten, fehlte von dem Verdächtigen zunächst jede Spur. Die Polizisten fanden lediglich eine vorbereitete Feuerstelle.