Ein im Rhein bei Mainz schwimmender Mann ist von Rettern aus dem Wasser gezogen worden. Der betrunkene 40-Jährige sei am Samstagnachmittag zunächst mehrfach auf Höhe des zentralen Fischtorplatzes ins Wasser gegangen und aus eigener Kraft wieder ans Ufer zurückgekommen, berichtete die Polizei. Als er dann rund 20 Meter weit in die Flussmitte schwamm, zogen ihn Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in ihr Boot und übergaben ihn an die Wasserschutzpolizei.

Der Mann sei unverletzt geblieben. Um zu verhindern, dass er in alkoholisiertem Zustand erneut in den Rhein springt, wurde er den Angaben zufolge zunächst zur Polizeiinspektion in der Altstadt gebracht.