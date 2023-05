Ein 15-Jähriger aus Berlin ist bei einer Schlägerei bei einem internationalen Fußball-Jugendturnier in Frankfurt lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten, kam es am Pfingstsonntag nach dem Abpfiff eines Spiels auf dem Sportplatz im Stadtteil Eckenheim zu einer Schlägerei zwischen Spielern einer französischen und einer Berliner Mannschaft. Dabei soll ein 16-jähriger Spieler der französischen Fußballmannschaft den Jugendlichen aus Berlin gegen den Kopf beziehungsweise den Hals geschlagen haben.