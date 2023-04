Bei Durchsuchungen einer Wohnung in Frankfurt ist am Freitagnachmittag eine zündfähige Handgranate gefunden worden. Sie solle noch am Abend kontrolliert gesprengt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Durchsuchung habe im Auftrag der Staatsanwaltschaft wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz stattgefunden. Dabei seien auch Spezialkräfte eingesetzt worden.