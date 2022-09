Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Kriftel (Main-Taunus-Kreis) verletzt worden. Eine 45-Jährige sei am Montagabend aus ungeklärten Gründen mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in den Wagen eines 49-jährigen Mannes gekracht, teilte die Polizei mit. Beide seien in ihren Autos eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Frau wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen, da es Anzeichen für Alkoholkonsum gegeben habe. Die Landstraße war etwa drei Stunden voll gesperrt.