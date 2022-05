Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Offenbach einen Parkscheinautomaten gesprengt. Es wurde Wechselgeld in noch unbekannter Höhe erbeutet, wie die Polizei mitteilte. Die Sprengung mit Böllern habe die Abdeckung des Automaten rund 20 Meter weit weggeschleudert, ein geparktes Auto wurde beschädigt. Bisher sei noch unklar, um wie viele Täter es sich handelte. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 5000 Euro und bat um Hinweise.