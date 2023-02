Sportvorstand Markus Krösche von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen angeblichen Kontakt zum englischen Spitzenclub FC Liverpool dementiert. Ein Gespräch mit Jürgen Klopp verneinte Krösche am Rande des Achtelfinal-Hinspiels gegen den italienischen Spitzenreiter SSC Neapel am Dienstag bei Amazon Prime. Das Online-Magazin "The Athletic" hatte zuvor berichtet, dass der 42-Jährige ein möglicher Kandidat für den vakanten Posten als Sportdirektor beim FC Liverpool sei. Beim Verein von Trainer Klopp hatte der bisherige Sportdirektor Julian Ward im vergangenen November seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Seitdem läuft bei den Reds die Suche nach einem Nachfolger.