Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben schwarze Farbe an die Fassade des Campus des Deutschen Fußball-Bunds in Frankfurt gesprüht. "Schwarz wie das Öl, das Deutschland von blutigen Regimen einkauft", teilte die Protestgruppe zu ihrer Aktion am Mittwochmorgen vor dem 1:2 Deutschlands gegen Japan bei der Weltmeisterschaft in Katar mit.